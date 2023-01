Dall’Inghilterra, su McKennie: “L’Aston Villa avrebbe un vantaggio”

Il giornalista Dean Jones ha dichiarato a GiveMeSport che l’Aston Villa “sarebbe in vantaggio” rispetto ai rivali di Premier League del Bournemouth nella corsa alla firma di Weston McKennie

Dall’Inghilterra sono sicuri: la Juventus potrebbe cedere Weston McKennie. Il calciatore statunitense è nel mirino di varie società di Premier League, che potrebbero presto prelevare il giocatore dai bianconeri.

A dare la propria opinione anche Dean Jones, che ha parlato di come l’Aston Villa sarebbe in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del calciatore statunitense. Intanto in Italia questo è quello che dice la Gazzetta dello sport sulla questione: “Il centrocampista della Juventus (11 presenze e 1 gol in A), reduce dal Mondiale con gli Stati Uniti, potrebbe essere uno dei sacrificabili nel mercato di gennaio vista anche la grande attenzione che riscuote: Tottenham, Chelsea e Borussia Dortmund sono interessate”.

Le dichiarazioni

Jones ha dichiarato: “Weston McKennie è uno dei nomi più interessanti che appariranno nei titoli dei giornali nel corso di questo mese, perché la Juventus è aperta alla possibilità di perderlo. Dovrebbe essere alle loro condizioni, e anche se si volesse fare un prestito su questo, probabilmente si dovrebbe mettere un obbligo e cercare di spendere quasi 20 milioni di sterline.

“Credo che l’Aston Villa abbia un vantaggio rispetto al Bournemouth in termini di trasferimento, perché penso che dobbiamo capire che McKennie ha aspettative molto alte su dove può arrivare la sua carriera”. Dunque le possibilità di addio per il giocatore sembrano alzarsi, con i bianconeri che lo lascerebbero partire a cuor leggero.