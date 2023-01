Dall’Inghilterra: Ten Hag vuole un giocatore della Juventus

Secondo quanto emerge da oltremanica, Ten Hag avrebbe richiesto un calciatore bianconero per rafforzare la propria squadra

Il Manchester United sta valutando seriamente la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic, dopo che il giocatore avrebbe espresso il suo desiderio di trasferirsi. I Red Devils stanno operando con un budget limitato per i trasferimenti questo mese, dopo che Erik Ten Hag ha speso 216 milioni di sterline durante l’estate. Per questo motivo, finora lo United è riuscito a ingaggiare solo Jack Butland e Wout Weghorst.

Tuttavia, se da un lato è probabile che si tenga all’asciutto per il mercato estivo, dall’altro Ten Hag mantiene una mentalità aperta. Secondo l’olandese, infatti, se si presenterà l’occasione di rafforzare la rosa dello United, la si coglierà al volo. “Come Manchester United, bisogna sempre cercare soluzioni e cercare giocatori migliori ed è quello che faremo“, ha detto. “Faremo le nostre ricerche e se ci saranno opportunità, allora dovremo coglierle“. E con Ten Hag che ha posto tra le sue priorità quella di ingaggiare un nuovo grande attaccante nel 2023, sembra che si sia presentata un’occasione d’oro.

La possibilità

Secondo 90min, lo United è una delle cinque squadre a cui è stata offerta la possibilità di ingaggiare Vlahovic. L’attaccante della Juventus ha avuto problemi di infortuni in questa stagione, ma ha comunque realizzato sei gol in 10 presenze in Serie A.

E tra le voci che lo vogliono in grado di partire per circa 71 milioni di sterline, il rapporto dice che è stato offerto a cinque club. Infatti, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco sono le altre squadre allertate.Ma il Daily Express sostiene che il giocatore stia spingendo per firmare per il Man Utd. Sono la scelta numero 1 dell’attaccante e lui vuole trasferirsi lì prima di tutti gli altri.Questo rappresenta un’enorme opportunità per Ten Hag di riempire il proprio vuoto di attaccanti a lungo termine e una mossa per ingaggiarlo è ora al vaglio.