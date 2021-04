Dall’Inghilterra, Under verso il ritorno alla Roma: i dettagli

Terminerà probabilmente al termine della stagione l’avventura di Cengiz Under in Premier League. Stando a quanto riportano stamani i media inglesi, il Leicester avrebbe deciso di non esercitare il riscatto.

Alla base della scelta del club inglese ci sarebbe lo scarso rendimento del giocatore, dovuto principalmente ai numerosi problemi fisici, l’ultimo dei quali lo tiene lontano dai campi di gioco dal 5 marzo scorso.

Under non è riuscito a trovare la condizione fisica adeguata e in 19 presenze stagionali ha collezionato solamente 2 reti, bottino magro per un giocatore delle sue qualità.

Il Leicester per acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe versare nelle casse della Roma una cifra vicina ai 20 milioni di sterline, ma al momento non ci sarebbero i presupposti.

Il turco si avvia, dunque, a fare ritorno nella capitale al termine del campionato. Alla Roma il compito di trovargli una nuova sistemazione.