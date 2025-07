Napoli, un nuovo rinforzo in difesa dipenderà dal futuro di Marianucci (che per ora resta): De Vrij può essere l’occasione last-minute?

Il mercato della SSC Napoli potrebbe riservare ancora un colpo last minute, soprattutto nel reparto arretrato. A tener banco, infatti, è il futuro del giovane Luca Marianucci, difensore classe 2005 che ha impressionato in ritiro sotto gli occhi attenti di Antonio Conte.

Tuttavia, la dirigenza azzurra sta valutando con attenzione il suo futuro. Molto dipenderà dal tecnico salentino: se Marianucci verrà confermato in prima squadra, il club potrebbe chiudere il mercato in difesa. Ma in caso di prestito, finalizzato alla crescita del giovane talento, si aprirebbero nuovi scenari.

Uno dei nomi che tornerebbe subito d’attualità è quello di Stefan De Vrij, centrale dell’Inter, giocatore che Conte conosce molto bene e ha sempre stimato, fin dai tempi della sua esperienza in nerazzurro. L’olandese ha ancora un contratto con il club milanese, ma non è più considerato intoccabile. Il Napoli, in quel caso, potrebbe provare a imbastire un’operazione last minute.

Al momento, però, la tendenza più concreta è quella della conferma di Marianucci: le sue prestazioni nel precampionato hanno convinto lo staff tecnico, e Conte sarebbe orientato a puntare su di lui già da questa stagione.

Il Napoli, dunque, osserva con attenzione. Il futuro del reparto difensivo passa anche dalle valutazioni su un talento in rampa di lancio e sulla possibilità di affidarsi a un profilo esperto come De Vrij. Ma tutto ruoterà attorno a una decisione: tenere Marianucci o mandarlo a giocare altrove.