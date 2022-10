Dalot, il Manchester United potrebbe rinnovarlo. Roma beffata

Dalot potrebbe clamorosamente rimanere al Manchester United, nonostante i tanti rumour che lo vedrebbero di ritorno in Serie A

Diogo Dalot potrebbe restare in Inghilterra. Il calciatore portoghese andrà in scadenza con il Manchester United a fine stagione, con la possibilità di ritornare in Italia. Possibilità che sembra potenzialmente affievolirsi, con il Manchester United che vorrebbe rinnovarlo.

I red devils hanno una clausola per rinnovargli il contratto di almeno un anno, cosa che potrebbe spingere la trattativa per un suo trasferimento altrove verso un inevitabile baratro. Il calciatore portoghese è cercato da Roma, Milan e Juventus che però potrebbero rimanere con un palmo di naso.

Le possibilità

Non è detto che comunque resti a Manchester, certo, ma il rinnovo appare una formalità probabile. I dirigenti degli inglesi sembrerebbero intenzionati a monetizzare il più possibile dalla sua cessione, dopo aver speso 22 milioni di euro nel 2018 per poterlo prendere dal Porto.

Poi il trasferimento in prestito al Milan, dove il giocatore ha mostrato di valere, e il ritorno a Manchester dove ora gioca spesso da titolare. Sono infatti 12 le presenze e 2 gli assist per la squadra di Ten Haag, che sembra aver trovato in lui il profilo giusto per la fascia. Il calciatore potrebbe clamorosamente rimanere, con la Roma, il Milan e la Juventus che dovrebbero buttarsi su altri obiettivi. I giallorossi punterebbero a Robin Gosens, anche se resta un profilo difficile per vari motivi. A fine estate il calciatore tedesco si è visto vicino al Bayer Leverkusen, ma la situazione è indefinita.