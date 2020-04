Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, Claudia Coppola non l’ha presa bene

È arrivata durante la quarantena la notizia ufficiale della riappacificazione tra Andrea Damante e Giulia de Lellis. La notizia era nell’aria già da molto tempo visto che i due avevano lanciato vari indizi sui loro social network, tuttavia non si erano mai mostrati insieme. Qualcuno era addirittura arrivato a pensare che i due avessero venduto l’esclusiva della notizia a qualche rivista, ma non si è rivelato essere così.

La De Lellis e Damante stanno quindi trascorrendo insieme questi giorni (ormai già mesi) di quarantena forzata e hanno anche deciso di rendere pubblica la notizia del loro ritorno di fiamma sui propri social. Dopo i vari indizi come stesso cibo, stesse uova di Pasqua, adesso è arrivata anche una foto dei due insieme.

Durante un workout casalingo di Andrea, si vede chiaramente come utilizzi la sua nuova (vecchia) dolce metà come peso per effettuare degli esercizi. A pubblicare la foto è stato lo stesso Damante sul suo profilo Instagram, che risulta ancora seguito dalla sua ex Claudia Coppola.

La notizia del ritorno del DJ veronese con l’ex gieffina avrà sicuramente reso contenti molti dei loro fan, ma avrà causato altrettanti dispiaceri proprio a Claudia Coppola che pochi mesi prima festeggiava il Natale con lui e ora si trova rimpiazzata.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Anticipazioni TV, la Coppola avrebbe sofferto molto dopo la fine della relazione con Damante, visto che si pensava che la coppia potesse davvero prosperare e, soprattutto, far dimenticare al veronese la De Lellis. A dimostrazione della sofferenza dell’ex corteggiatrice, anche la sua scomparsa dai social dopo la separazione con Damante.