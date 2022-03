Damante, Random, Vegas Jones, Danifaiv, The Kolors: il just Cavalli di Milano sogna con “Mood Wines x Vision of super”

Posto incantevole. Glam, fashion e beverage uniti per sempre sotto il segno di “Mood wines”, che fa sognare lo showbiz insieme a “Vision of super”. L’evento al Just Cavalli di Milano è tra i più eleganti ed attesi. In un posto unico, il più chic della città, partecipano decine di personaggi più importanti dello showbiz. Andrea Damante, ad esempio, è uno dei presenti al mega evento milanese. Ma la lista dei nomi è lunga: Random, Vegas Jones, Danifaiv, The Kolors e tanti altri.

Lo sprint viene dato da Driss El Faria, che lanciato questo nuovo progetto, ultimamente menzionato su Forbes.it per la sua avventura imprenditoriali che sta dando risultati sorprendenti su più fronti. Sicuramente, quello milanese è l’evento tra i più attesi dell’anno e si svolge in un posto da favola. Una serata da incorniciare che coincide con la presentazione ufficiale del progetto “Mood Wines x Vision of super”.

Insomma, la bottiglia con l’iconico volto della medusa mitologica, entra ufficialmente nel mondo del jet set conquistando le serate italiane e la voglia di ricominciare a fare “baldoria”. “Vision of super” – tutto made in Italy lanciato nel 2018 da un’idea del trentenne lombardo Dario Pozzi – si sta posizionando nel luxury-streetwear. E, così, l’idea geniale di affiancarsi a Mood Wines, lanciato da Driss El Faria nel 2021, apre la strada ad un nuovo concept di sparkling con un successo strepitoso.