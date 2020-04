Damellis, escono finalmente allo scoperto: Damante pubblica un video insieme a Giulia

Dopo lunghe settimane a parlare dei Damellis, solo poche ore fa Andrea Damante ha ufficialmente confermato il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis.

VERISSIMO – La coppia si è resa protagonista durante la puntata di Verissimo, andata in onda l’11 aprile. Durante la messa in onda, erano stati mostrati ai telespettatori i video messaggi mandati dai due ex protagonisti di Uomini e Donne. I fan, però, erano rimasti delusi poiché Giulia e Andrea avevano deciso di fare due video, facendosi vedere separati. Sebbene non ci sia stato mostrato l’effettivo ritorno di fiamma, i due avevano fatto intendere, in modo velato, cos’è accaduto fra loro. Lo stesso ex tronista, infatti, aveva dichiarato:

“Ciao Silvia, sono qui a Roma in piacevolissima compagnia. Sto affrontando la quarantena nel migliore dei modi. Sto cercando di far passare il tempo. Ero sempre su un aereo e fermarmi non è stato facile. Consiglio a tutti di trovare il proprio equilibrio e speriamo che l’estate arrivi presto per darci un po’ di positività. Vi aiuto e vi bacio. Speriamo che questo 2020 passi in fretta”.

I DAMELLIS ESCONO ALLO SCOPERTO – E dopo vari congetture sulla coppia più discussa del momento, è finalmente giunta la conferma ufficiale del ritorno di fiamma. I vari rumors, infatti, vedevano Andrea e Giulia trascorrere la quarantena insieme, nell’appartamento dell’influencer a Pomezia. I due, però, non si erano ancora mostrati insieme, nonostante fossero uscite fuori delle foto che li avevano avvistati insieme a far la spesa. Poche ore fa, però. Damante ha ufficialmente confermato il ritorno di fiamma sui social.

LE IG STORIES – Qualche ora fa, l’ex tronista ha condiviso delle IG Stories che hanno fatto impazzire il web. Le storie in questione, sono dei video che mostrano il ragazzo in compagnia della De Lellis, intendo ad allenarsi insieme a lei. Sembra proprio che oramai è più che ufficiale i due siano tornati insieme, smentendo così chi aveva messo in dubbio anche la loro convivenza.