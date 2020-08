Damellis, l’indiscrezione di Deianira Marzano: finita la storia tra Giulia e Andrea?

Nelle scorse ore a lanciare una notizia bomba è stata Deianira Marzano. Protagonisti del gossip sono i Damellis, così viene chiamata la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. La rivelazione della nota influencer e opinionista, non è stata ancora smentita o meno, ma ha lasciato tutti senza parole.

LA COPPIA È SCOPPIATA? – Solo qualche mese fa non si faceva che parlare del tanto atteso ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia. Anche durante la relazione tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Andrea Iannone, in molti speravano di rivederla fra le braccia dell’ex tronista. In questi mesi non si è fatto altro che parlare dei Damellis, delle loro foto dove si può vedere tutto il loro amore che non è mai svanito, così come il loro legame. Sembrerebbe, però, che la magia si sia già esaurita.

Agli attenti follower non era certamente sfuggita l’assenza di IG Stories e foto di coppia. Inoltre, attualmente l’influencer romana si trova a Pomezia, a casa dei suoi genitori. Andrea, invece, è totalmente preso dal lavoro. Il dj è infatti volato in Sardegna, esibendosi all’esclusivo locale Just Cavalli di Porto Cervo.

Proprio oggi, nelle sue IG Story, Deianira ha voluto svelare ciò che le è stato riferito in una telefonata riguardo la tanto chiacchierata coppia. Stando a quanto le è stato raccontato, Giulia e Andrea si sarebbero già lasciati. Una notizia che ha lasciato esterrefatta la stessa Marzano, che ha più volte ripetuto di non credere a ciò.

Nonostante Deianira abbia ribadito che non si tratta di una notizia ufficiale, a più volte sottolineato la serietà di questa fonte, anch’essa vicino al mondo dello spettacolo. Per il momento, nessuno dei diretti interessati si espressa riguardo questa notizia.