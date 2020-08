Damellis, nuova indiscrezione: non sfugge l’assenza dell’anello di fidanzamento

È da ieri che non si fa altro che parlare dei Damellis. La coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante è da mesi sulla bocca di tutti, nel mirino del gossip. Ieri è però stata messa in giro un’inaspettata indiscrezione: ci sarebbe aria di crisi tra l’ex coppia di Uomini e Donne. Inoltre, solo oggi si è aggiunto un nuovo dettaglio che non sarebbe sfuggito agli occhi attenti di chi li segue.

È FINITA? – Solo ieri la nota influencer Deianira Marzano lanciava la notizia bomba. Sempre sottolineando la non ufficialità della notizia, l’opinionista ha rivelato che tra Giulia e Andrea sarebbe già finita. Stando a quanto riportato dalla Marzano, a confidarle questa indiscrezione è stata una fonte proveniente dal mondo dello spettacolo.

Sebbene Deianira abbia più volte ripetuto che lei stessa non crede che la coppia sia già scoppiata, ha voluto rimarcare la serietà della sua fonte. Non vi è ancora nulla di ufficiale, ma i due protagonisti del gossip non hanno ancora smentito o meno il rumors.

ASSENZA DELL’ANELLO – Attualmente Giulia e Andrea si trovano lontani fisicamente per via di alcuni impegni che li hanno portati a diversi. Giulia è infatti tornata a Pomezia e, come ha spiegato tramite le IG Stories, i motivi sarebbero dei problemi familiari. Nelle ultime ore, la De Lellis ha spiegato di essere stata assente dai social per via di alcuni problemi del telefono. A far parlare di sé, però, è stato l’ex tronista.

Il blog News UeD ha svelato una nuova indiscrezione riguardante proprio Andrea Damante. Il dj veronese si è esibito ieri al Mameli, locale calabrese. Alcune persone presenti all’evento hanno notato un importante dettaglio: l’assenza dell’anello di fidanzamento al dito del ragazzo. Neanche dopo quest’ultima rivelazione, la coppia si è voluta pronunciare sull’argomento.