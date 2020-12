Damiano Carrara, chef e sex symbol, si è fidanzato: una foto certifica l’evento

Damiano Carrara, chef 35enne, è divenuto famoso ai più per la sua partecipazione come giudice al programma ‘Bake Off Italia’. Ad ammaliare gli spettatori, oltre alla professionalità del ragazzo, è stata anche l’indubbia bellezza che caratterizza lo chef di Lucca.

Un volto, quello del cuoco e pasticciere, che ben presto è stato eletto a sex symbol dalla stragrande maggioranza dei suoi seguaci. Ecco allora che ad esempio il suo profilo Instagram è schizzato alle stelle: sono ben 1,2 milioni i followers di Carrara, sul quale sono iniziate ovviamente a circolare varie indiscrezioni di gossip.

Ovviamente una delle domande che i suoi seguaci più si pongono riguarda la situazione sentimentale del ragazzo. Damiano Carraro infatti, lontano dai riflettori, è un ragazzo molto riservato e per tale motivo non è molto incline a parlare della sua vita privata.

Un indizio però sul suo stato attuale è però fornito dal profilo Instagram dello chef italiano. Un mesetto fa, il 5 novembre per l’esattezza, Damiano ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme ad una ragazza. La didascalia che accompagna lo scatto è inequivocabile: “Momenti speciali”.

Non è dunque difficile immaginare che la ragazza in foto sia l’attuale ragazza del cuoco. La sua identità rimane però tutt’ora un mistero, essendo lo scatto volutamente in controluce e con i protagonisti di esso irriconoscibili se non per il profilo. La foto è comunque visibile a questo link.