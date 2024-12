Damiano David, clamoroso flirt prima di Dove Cameron: si tratterebbe di una popstar internazionale

Nonostante da un anno sia legato sentimentalmente a Dove Cameron, Damiano David è finito nuovamente nel mirino della cronaca rosa. Stando a quanto emerso recentemente, il cantante, prima della sua attuale relazione, avrebbe avuto un flirt con una famosa popstar internazionale.

FLIRT CON UNA POPSTAR INTERNAZIONALE – A lanciare l’ultima indiscrezione che vede protagonista l’artista è stato il portale VeryInutilPeople. La nota pagina di gossip ha riportato un inaspettato pettegolezzo sulla passata vita sentimentale di Damiano.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, dopo la rottura con Giorgia Soleri, il cantante avrebbe avuto un flirt con una cantante nota a livello internazionale. Questa breve love-story sarebbe avvenuta prima che Damiano conoscesse Dove.

Si tratterebbe di Rosalia, una delle popstar più ascoltate del momento. È proprio con la cantante che Damiano avrebbe avuto una breve storia, durata una sola estate e tenuta lontana dal gossip.

A confermare questo rumor sarebbero le segnalazioni giunte a VeryInutilPeople. Nel corso di una passata intervista, il cantante dei Maneskin ha ammesso di aver parlato per un po’ in spagnolo, senza svelarne i motivi. Un’altra segnalazione è da parte di una fan che ha rivelato che all’Olimpico non ha potuto incontrare Damiano nel backstage per via della presenza di un ospite vip:

“Una fan doveva incontrare la band nel backstage all’olimpico dopo il concerto. Ma non l’hanno fatta entrare perché c’era un ospite VIP. Era luglio e Rosalia si trovava a Roma. Tra l’altro la sorella di Rosalia ha iniziato a seguire Damiano in quel periodo”.