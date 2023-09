Damiano David, confessioni a tutto tondo: “La sfera privata deve rimanere tale. Giorgia Soleri è stata importante”

Damiano David ha rilasciato una lunga intervista a Gianluca Gazzoli nel suo noto podcast Passa dal BSMT. Durante l’intervista rilasciata dal cantante, fresco di ritorno dai Video Music Awards insieme al suo gruppo, Damiano ha condiviso molti aspetti della sua vita personale. Tra questi, ha nuovamente affrontato il tema della sua relazione con Giorgia Soleri. I due, che avevano condiviso una storia lunga sei anni, avevano annunciato la loro separazione circa tre mesi fa, un annuncio che è stato preceduto da un video diventato virale in cui la rockstar baciava un’altra ragazza in discoteca.

L’importanza della privacy

Inizialmente, infatti, si pensava che Damiano avesse tradito Giorgia poiché i due non avevano ancora annunciato la fine della lunga storia d’amore. A seguito di questo scherzetto, i giovani con molta fretta hanno dichiarato sui social che ormai la loro relazione era finita da tempo ma che in ogni caso la loro era stata sempre una relazione aperta. Il leader dei Maneskin ha parlato proprio di questo aspetto della notorietà e dell’importanza della privacy:

“Per tanti anni mi sono nascosto, cercando di controllare tutto, ma poi ho capito che è solo uno stress e alcune cose non possono essere controllate. Allo stesso tempo però sono convinto che esista una sfera privata che deve rimanere tale. Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un’altra ragazza Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Perché vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio“.

L’impatto di Giorgia Soleri sulla sua vita

Damiano era molto giovane quando è esplosa la sua fama con la vittoria di Sanremo e successivamente dell’Eurovision. Possiamo dire che negli ultimi due anni, la band sta vivendo l’apice del suo successo e non è facile mantenere chiari gli obiettivi. Per questo motivo, Damiano ha ringraziato Giorgia Soleri, la quale l’ha conosciuta molto prima di diventare un famoso cantante:

“Mi ha insegnato tante cose. È stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto, lo dico e l’ho sempre detto apertamente. Mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni e invece eccomi qui a 24 anni”. Infine il discorso haters: su questo argomento il frontman dei Maneskin è stato diretto e sincero, ormai non gli interessa più nulla.