Damiano David: l’incredibile somiglianza con il fratello Jacopo

Con il successo conquistato dai Maneskin negli ultimi mesi, il frontman e cantante Damiano David è oramai finito nel mirino del gossip. Sulla vita privata dell’artista, però, si sa ben poco ed è proprio per questo che non tutti sanno che ha un fratello maggiore di nome Jacopo. Incredibile è la somiglianza tra i due ragazzi.

JACOPO DAVID – Se Damiano non ha segreti sulla sua carriera, è molto restio a condividere la sua vita privata. Infatti, solo qualche mese fa il cantante ha deciso di rendere nota la sua storia con Giorgia Soleri, con cui sta insieme da ben quattro anni. Proprio per questo, non tutti sono a conoscenza del fratello del frontman, Jacopo David.

Classe ’96, Jacopo è più grande di Damiano di ben tre anni. Del ragazzo si sa ben poco, essendo, a differenza del fratello, lontano dalle luci dei riflettori. Da quanto emerso dal suo profilo Instagram, però, il ragazzo, come anche Damiano, è un gran tifoso della Roma. Sul suo account, infatti, spicca la foto che immortala i due fratelli David con Francesco Totti.

Guardando le foto Jacopo non si può non notare la pazzesca somiglianza con il fratello minore. Come Damiano, anche il maggiore porta i capelli lunghi ed un look abbastanza simile. Dai tratti del viso molto simili, i due fratelli sono entrambi bellissimi ed alti.

Sempre osservando il profilo Instagram del fratello di Damiano David, si nota l’ennesima somiglianza. Anche Jacopo, infatti, è felicemente fidanzato da quattro anni con Chiara. Nemmeno lui, come il cantante dei Maneskin, mostra molto della sua vita privata.

Per vedere le foto di Damiano e Jacopo David, clicca qui.