Damiano David, spiazzato dalle domandi hot in un programma tv spagnolo: la reazione del cantante

Damiano David continua con la promozione del suo ultimo singolo da solista, facendo tappa in diversi Paesi. Dopo la Germania, è stata la volta della Spagna, dove il frontman dei Maneskin è stato ospite del talk show La Revuelta, noto per il tono dissacrante e lo stile irriverente del conduttore David Broncano. A spiazzare l’artista sono state le domande hot del conduttore.

IN IMBARAZZO DURANTE L’INTERVISTA –

Nel corso dell’intervista, Damiano si è mostrato complice e autoironico, partecipando a sketch, giochi e botta e risposta esilaranti. Fin da subito, il dialogo con Broncano si è rivelato un mix spassoso di spagnolo, italiano e inglese, culminando in domande decisamente fuori dagli schemi.

Tra una battuta e l’altra, Broncano ha rotto il ghiaccio con una domanda sul patrimonio del cantante: “Quanto denaro hai in banca? Quanto hai guadagnato in totale?”. Damiano ha risposto con eleganza e ironia: “Dirlo sarebbe di cattivo gusto”.

Ma il momento più chiacchierato è arrivato con la domanda successiva, ancora più audace: “Quante volte l’hai fatto negli ultimi 30 giorni?”. Inizialmente spiazzato, Damiano ha cercato stemperare l’imbarazzo con ironia: “Ho una fidanzata e viviamo insieme. Quindi posso dire che sono felice”.

Il conduttore però non si è arreso, incalzandolo: “Vogliamo i dettagli. Un punto per ogni volta, mezzo punto se da solo. Dicci la somma totale, la scrivo su questo foglio”. Alla fine, pur di chiudere il siparietto, Damiano ha sparato un numero a caso, ridendo: “Non lo so, giuro. Dieci? No, dai… 25 punti. Ma tu non sai come ho ottenuto questo punteggio… alla fine, un punto è sempre un punto.”

Tra risate e applausi del pubblico, l’intervista si è conclusa con leggerezza, confermando ancora una volta la capacità del cantante di stare al gioco, senza mai prendersi troppo sul serio.