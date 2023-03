Prima cicogna in arrivo per Daniel Radcliffe, noto per aver interpretato Harry Potter nella saga cinematografica tratta dai bestseller di J.K.Rowling. Da quanto annunciato da People, Erin Darke, fidanzata dell’attore, è incinta per la prima volta.

PRIMO BEBÈ IN ARRIVO – La storica fidanzata di Daniel, con cui sta insieme da più di 10 anni, è incinta. I due stanno insieme dal 2012, dopo il loro primo incontro avvenuto sul set di Kill Your Darlings. Una storia d’amore, la loro, che è sempre stata vissuta lontana dal mondo del gossip.

Sia Radcliffe che Erin sono sempre stati molto riservati, tenendo la loro vita privata lontana dai riflettori. Nonostante la loro riservatezza, al mondo della cronaca rosa non è sfuggito l’arrivo del loro primo figlio. A spifferare la gravidanza è stata una fonte vicina alla coppia al The Sun.

Solo pochi mesi fa, l’attore ha ammesso il suo desiderio di diventare padre. In un’intervista, infatti, Daniel ha rivelato: “Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l’idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria”.

CHI È ERIN? – Ma chi è la fidanzata dell’attore di Harry Potter? Classe ’84 (dunque più grande di Daniel Radcliffe di ben cinque anni), Erin è nota per aver vestito i panni di Cindy nella serie tv Good Girls Revolt. Come già anticipato, anche l’attrice è molto riservata sulla sua sfera personale, così come dimostra la sua poca attività sui social.