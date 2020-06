Daniel Radcliffe contro J.K. Rowling: “Le donne trans sono donne”

Daniel Radcliffe è diventato uno degli attori più famosi del mondo grazie alla celebre saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai libri della nota scrittrice J.K. Rowling. Tuttavia, in questi giorni si è accesa una polemica che ha diviso mamma e figlio su un argomento molto delicato che riguarda il diritto delle persone transessuali.

IL TWEET DELLA ROWLING SCATENA PROTESTE – Non è la prima volta che la scrittrice prende posizione su questa tematica, venendo anche attaccata la maggior parte delle volte. In questi giorni, la Rowling ha condiviso su Twitter un articolo di giornale, Creare un mondo post-Covid-19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni, e l’ha commentato così: “Persone con le mestruazioni. Sono certa che c’era una parola per definirle… aiutatemi. Wumben? Wimpund? Woomud?” (Modi dispregiativi per indicare le donne).

Con questo commento, la scrittrice ha voluto intendere che solo le persone nate per natura con le mestruazioni possono definirsi donne. Questo post ha creato una forte protesta e la donna è stata accusata di istigare transfobia e pregiudizi. Non contenta di ciò, il giorno dopo la Rowlinga ha scritto sul suo profilo che “se il sesso non fosse reale, non potrebbe esistere attrazione per lo stesso sesso. Se il sesso non fosse reale, la realtà vissuta dalle donne di tutto il mondo verrebbe cancellata”.

L’autrice di Harry Potter ha poi continuato dicendo di conoscere e amare “le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso significa rimuovere la capacità di molti di discutere in modo significativo delle loro vite. Dire la verità non vuol dire odiare“.

DANIEL RADCLIFFE RISPONDE A J.K. ROWLING – Tramite un comunicato stampa diffuso attraverso l’ente di prevenzione dei suicidi LGBT, Daniel Radcliffe, il quale non possiede social network, ha risposto alle accuse della sua “creatrice”. “La J.K. Rowling è assolutamente responsabile della piega che ha preso la mia esistenza, come essere umano sento però la necessità di dire qualcosa in questo momento” ha esordito l’attore.

“Non è una controversia tra me e J.K. Rowling, ma le donne trans sono donne. Ogni affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone transgender eva contro i consigli delle associazioni sanitarie che sono ben più esperti sul tema di me o di Jo. Dobbiamo supportare le persone transgender e non binarie per non causare loro ulteriore sofferenza. A tutte le persone che adesso sentono che l’esperienza della lettura dei romanzi di Harry Potter sia stata rovinata o sminuita, chiedo scusa per la sofferenza che questi commenti vi hanno causato“ ha concluso Daniel Radcliffe.