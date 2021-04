Daniel Radcliffe si aggiunge al cast del film d’azione “The Lost City of D”

Daniel Radcliffe si unisce al cast stellare della pellicola The Lost City of D.

Secondo la rivista Deadline, questo nuovo progetto targato Paramount Studios, unirà sul grande schermo Radcliffe, Sandra Bullock, Channing Tatum, Patti Harrison e Da’Vine Joy Randolph.

Si tratterà di una commedia romantica d’azione, diretta da Adam e Aaron Nee. I due registi al momento stanno collaborando con Dana Fox alla sceneggiatura del progetto.

Sandra Bullock figura tra i produttori del progetto attraverso il suo banner, Fortis FIlms. Liza Chasin della 3dot Productions e Seth Gordon tramite Exhibit A, si aggiungono alla lista dei produttori.

Daniel Radcliffe sarà l’antagonista del film.

Ecco un breve riassunto della trama: “La storia segue una scrittrice di romanzi d’amore che vive reclusa. La donna era sicura che niente di peggiore potesse capitarle se non rimanere incastrata in un tour per promuovere il libro insieme al modello per le sue copertine. Un imprevisto cambierà completamente il suo punto di vista. La donna sarà infatti l’oggetto del tentativo di sequestro che la catapulterà in una bizzarra avventura, provandole che la vita può essere ancora più strana e romantica di qualsiasi libro avesse mai scritto”.

Si ipotizza che la pellicola possa venire distribuita nella primavera del 2022.

Radcliffe al momento tra i protagonisti della serie Miracle Workers di TBS.