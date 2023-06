Daniele Dal Moro, contro Dana Saber: “Ti ho sempre dato il due di picche”

Sebbene sia trascorso più di un mese dalla fine della sua avventura al GF Vip, Daniele Dal Moro continua ad essere al centro dei riflettori. Questa volta a far discutere non è la sua storia con Oriana Marzoli, ma lo scontro social che sta avvenendo tra l’ex gieffino e Dana Saber.

“Ti ho sempre dato il due di picche” – Mentre Oriana è tornata in Spagna per prendere parte a Supervivientes, Daniele è finito al centro dell’attenzione social. A dar inizio a tutto è stata l’accusa lanciata da Dana Saber, anche lei ex volto del reality di Alfonso Signorini.

Durante una diretta, la donna ha rivelato che l’ex tronista le avrebbe scritto durante la pausa di riflessione con la Marzoli. Per provare tale accuse, la Saber ha pubblicato una conversazione avuta con il ragazzo. Ovviamente lo scoop è divenuto virale, giungendo anche a Dal Moro.

L’ex gieffino si è subito scagliato contro Dana, smentendo quanto detto da quest’ultima:

““Io che ascolto le c*gate che dicono Dana e le Orianistas.. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto. Dimenticavo: che ti ho sempre dato il due di picche non lo dico, lo dice la storia! P.S. sappi che le Orianistas sono le uniche che ti fanno fare due views perché altrimenti non te se inc*la nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata!”