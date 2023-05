Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, devastante lutto: una fan si toglie la vita

Diverse sono state le coppie nate durante l’ultima edizione del GF Vip, tra cui quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Gli Oriele, così chiamati dai fan della coppia, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Purtroppo nelle ultime ore un devastante lutto a colpito non solo i fandom della coppia e del GF Vip, ma anche gli stessi Daniele e Oriana. Una fan dei due ex gieffini si è tolta la vita a causa del bullismo che da tempo subiva a scuola.

DEVASTANTE LUTTO – Nella giornata di ieri a lasciare attoniti gli utenti del web è la notizia che vede protagonista una giovane fan dei due ex gieffini. Da quanto comunicato su Twitter, Lindsay, una ragazza francese appassionata della nota coppia del GF Vip, si è tolta la vita a soli 16 anni a causa di molestie scolastiche.

I due ex volti del reality di Alfonso Signorini, una volta appresa la brutta notizia, hanno deciso di intervenire. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato in lacrime, per poi pubblicare uno scatto della giovane fan francese, scrivendo: “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullying please”.

Successivamente, a rompere il silenzio è stata anche l’influencer venezuelana. La Marzoli, attraverso le sue IG Stories, ha voluto dire la sua in merito a quanto accaduto. Oltre a dedicare un pensiero alla ragazza, l’ex gieffina ha voluto ricordare ai follower di fare sempre attenzione a come ci si pone con gli altri, all’effetto che le parole potrebbero provocare.

“Ragazzi sono veramente sconvolta. Ero dal parrucchiere, non avevo visto niente. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire. Sono scioccata. Dobbiamo cercare di capire come parlare agli altri, come fare le cose, stare attenti alle cose che si dicono. Non sappiamo qual è il limite degli altri e non sappiamo fino a dove possiamo ferire una persona. Cerchiamo di stare più attenti. Non ho parole. Mi dispiace da morire”, ha così scritto Oriana.