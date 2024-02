Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ennesima rottura: ad essere tirato in mezzo è Luca Onestini

Ancora una volta ad infiammare i social e la cronaca rosa è l’ennesima turbolenta rottura di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due ex protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip, infatti, si sono nuovamente scontrati sui social, questa volta tirando in mezzo anche un altro ex volto del reality.

TIRATO IN MEZZO UN EX GIEFFINO – Davanti l’ultimo attacco ricevuto dall’ex fidanzato, Oriana ha deciso di svelare la sua versione dei fatti. Stando a quanto svelato dalla Marzoli, uno dei motivi della rottura sarebbe stato il rifiuto, da parte dell’ex volto di Uomini e Donne, di prendere parte a un reality per via del cachet.

“A Madrid gli parlavo dei reality fatti in Chile. Volevo andare a farne uno con lui, a lui gli è piaciuta l’idea perché ci sarebbero state competizioni fisiche ecc. Lo volevo con me. Una volta scoperto il cachet ha rifiutato. Rispetto: parola sconosciuta per lui”, ha così tuonato l’influencer spagnola in una live di TikTok.

Dopo il pesante e acceso attacco dell’oramai ex fidanzato, Dal Moro ha deciso di replicare ancora una volta sui social. Questa volta, però, l’ex volto del GF Vip ha voluto tirare in mezzo un altro ex concorrente del reality, ovvero Luca Onestini:

“Non temere. Nella prossima live ti do io una bella tirata di orecchie. Così lucro un po’ come hai sempre fatto tu. E i messaggi di cui parlo sono pubblici e puoi tranquillamente parlare con le dirette interessate. Mentre le tue chat con Onestini dove sono sparite? E quelle con…? E quelle con…? Dai cammina. Vai a farti il tuo reality, trovati un altro p*rla da intortare e non rompermi più i c*glioni. Io non sono i tuoi ex, ricordatelo reina.

E vai a farlo il 10 marzo. Ma occhio perché sono pappa e ciccia con gli avvocati ultimamente. Non tirare tanto la corda che mi hai scassato 3/4 di minc**a. Che alla tua storia della povera innamorata tradita non ci crede più nessuno”.