Daniele Dal Moro, polemica prima di entrare nella casa del GF: “Ora vi spiego una cosa”

È già polemica per Daniele Dal Moro ancor prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per mettere in chiaro alcune voci che girano su di lui. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Polemica social: “Ora vi spiego una cosa”

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa, l’ex tronista ha voluto parlare con i follower di rumor e polemiche che girano sul suo conto. Durante il suo trono, se ricordate bene, fu portata in studio una bilancia per pesare alcune ragazze. Daniele ha spiegato che quell’idea non fu sua ma della produzione per lanciare un forte messaggio:

“Per evitare di ricevere ulteriori messaggi idioti e soprattutto inutili, ora vi spiego una cosa. Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché (come molte persone monocellulari suppongono) mi interessasse sapere il loro peso corporeo. E questo pensavo (sbagliando) fosse una cosa chiara anche al più stupido degli esseri umani.

Bensì perché mi fecero una proposta. (Perché, giusto per ricordarvelo, o quantomeno per farlo presente, in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa). L’idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch’essa erroneamente associata a una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nelle donne. Era quella di far successivamente passare invece un bel messaggio in televisione. Nelle schede dei provini che mi erano state date c’era peso e altezza (e quelle schede non le ho di certo fatte io). Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare. In sostanza pensavano che la mia figura associata a questo tema potesse giovare in maniera positiva alla causa e vi dirò che alla fine ne ero convinto anche io.

Io sono anni che prendo insulti e critiche gratuite. E non mi sono mai lamentato né ho mai fatto alcun tipo di intervista per chiarire questa cosa perché, primo, credo che chi DECIDE di esporsi a livello mediatico si debba prendere oneri e onori e, secondo, perché chi mi conosce sa che sono una persona molto riservata, che racconta i cavoli suoi a poche persone”.

Daniele gay? Risponde l’ex tronista

Inoltre, qualche follower lo ha contattato in privato dicendogli che su alcuni blog gira voce della sua presunta omosessualità. Diretta la risposta di Dal Moro: “Sì lo so e su altri siti dicono che sono omofobo. Ti lascio il libero arbitrio“. Non ci resta a questo punto che conoscerlo meglio durante il reality.