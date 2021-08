Daniele De Rossi: “Non amo frasi ad effetto, non citerò Totò se dovessi andare a Napoli”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma ed ora alla ricerca di una panchina per avviare la sua nuova carriera, quella di allenatore.

“Io non devo vendere nulla, non amo regalare frasi ad effetto. Non dirò che la prossima squadra è quella che sognavo da bambino“.

“Quella del mio cuore già si conosce. Certamente darò tutto me stesso per il club che mi sceglierà, ma non dirò proverbi milanesi se andrò a Milano o citerò Totò a Napoli. Le trovo parac… che lasciano il tempo che trovano“.

Com’è noto, Daniele De Rossi ha deciso di lasciare l’Italia in cui era collaboratore di Roberto Mancini ed iniziare un’avventura personale su una panchina.

De Rossi ha infine fatto i complimenti alla SSC Napoli per la scelta del nuovo allenatore, Luciano Spalletti: “Il Napoli è l’ideale per Spalletti, può sognare“.