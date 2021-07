Daniele Nuzzi, influencer italiano, lancia la nuova collezione del suo Brand di abbigliamento: Amulets

Nuova collaborazione in vista per il noto influencer italiano Daniele Nuzzi. Si tratta della sua partecipazione per un nuovo brand di abbigliamento che è già online: un vero e proprio sogno nel cassetto che si realizza come lo stesso Nuzzi ha dichiarato.

Il giovane 32enne originario di Villaricca, ormai trapiantato a Roma, già da tempo collabora con diversi brand nazionali e internazionali sia di abbigliamento che di accessori. Tra le sue grandi passioni ci sono i social network, l’abbigliamento e la fotografia. E, stavolta, avrà la possibilità di poter mettere sul mercato direttamente le sue creazioni.

Il nome del brand sarà Amulets ed è ispirato a tessuti pregiati che daranno vita a capi d’abbigliamento di primissima qualità con una produzione al 100% Made in Italy per promuovere lo stile e l’eleganza del nostro paese nel mondo. Il marchio nasce dall’idea di Daniele Nuzzi e di altri suoi tre amici: Federico Ciolfi, Mattia Ciolfi e Antonio Liccardo. I quattro soci cercheranno di fare della loro amicizia il punto di forza per far esplodere il nuovo brand.

Il sito è già attivo e vanterà la collaborazione di Daniele Nuzzi come principale Brand Ambassador di tutte le collezioni. La nuova collezione di Amulets è già disponibile ed è possibile acquistare direttamente online tutti i capi d’abbigliamento della nuova gamma. Clicca qui per guardare tutti i prodotti già in vendita.

Inoltre, vi invitiamo a visionare il suo profilo Instagram che vanta oltre 72mila follower per rimanere aggiornati su tutti i prossimi lanci di Amulets. La attività imprenditoriale di Daniele Nuzzi ha fatto sì che anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo post pandemia è possibile creare un business che da un lato rispetti i prodotti Made in Italy esportandoli in tutto il mondo, e dall’altro garantisca la possibilità di acquistare capi di prima scelta per vestire all’ultima moda.