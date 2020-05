Daniele Scardina, il fidanzato della Leotta: “Facciamo di tutto in quarantena. Diletta mi vizia”

Daniele Scardina, boxer italiano e fidanzato di Diletta Leotta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Novella 2000. Oggetto delle sue dichiarazioni è stata la quarantena che sta vivendo insieme alla sua bella compagna ed, ovviamente, il suo rapporto con quest’ultima. Ecco dunque le sue parole.

“Sono una persona molto iperattiva. Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto”.

Sul rapporto con Diletta Leotta il boxer Daniele Scardina commenta così. “Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto.”

“Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa.”

Scardina poi conclude parlando degli allenamenti eseguiti con la sua compagna, divenuti virali sui social attraverso diversi scatti fotografici sulla terrazza. “Allenamenti insieme? In realtà sono più bravo come atleta che come coach! Lei invece è davvero molto brava. Cucina Diletta. Ma io cucino ogni tanto comunque. Diciamo che è lei che mi vizia”.