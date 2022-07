Danilo offerto alla Roma

La Roma starebbe cercando rinforzi per il centrocampo, con Danilo proposto alla società giallorossa. Il calciatore brasiliano ha una valutazione abbastanza alta

Nemanja Matic non sarà l’ultimo colpo del centrocampo giallorosso. Dopo le uscite di Mkhitaryan, quella di Sergio Oliveira – mancato riscatto con il giocatore tornato al Porto – e l’ormai sicura cessione di Veretout serviranno nuovi elementi a Mourinho.

Lo Special One avrebbe richiesto alla dirigenza almeno due colpi in più a centrocampo. Davide Frattesi è il primo che potrebbe finire concretizzato con l’altro slot che andrà definito. Nelle ultime ore si è visto proposto un nuovo giocatore, che sembrerebbe intrigare mezza Europa.

La proposta brasiliana

Il calciatore in questione è Danilo, centrocampista brasiliano classe 2001 in forza al Palmeiras. Il giocatore ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro e si è visto già proposto ad altre società europee. Anche Milan e Marsiglia stanno facendo più di un pensiero sul giovane centrocampista del Palmeiras, infatti.

Sul giocatore, però, sembrerebbero esserci anche gli spagnoli del Barcellona e del Real Madrid. Quest’ultime, però, per il momento non sembrano intenzionate a fare una mossa anche se potrebbero acquistare il giocatore e lasciarlo in prestito da qualche parte. Per il momento, però, sembra essere in vantaggio il Marsiglia nonostante l’addio di Sampaoli – che lo voleva fortemente – potrebbe abbassare le quotazioni dei francesi. La Roma sembra volenterosa di chiudere il doppio colpo, con Davide Frattesi che potrebbe essere il primo mentre si cercherebbe di trattare per arrivare a Danilo. Difficile che i giallorossi, in ogni caso, spendano così tanto per Danilo senza effettuare almeno una cessione.