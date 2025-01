Danilo rischia di saltare: minaccia dal Brasile per il Napoli

Dopo che avrà risolto il suo contratto con la Juventus, Danilo deciderà il suo futuro. Il Napoli vuole prenderlo, ma dal Brasile arriva la minaccia di Santos e Flamengo

Danilo e la Juventus stanno trattando l’addio, con il brasiliano che spinge per avere la sua buon’uscita. Dopo l’addio del brasiliano, i bianconeri cercheranno di chiudere con più fretta per un difensore anche se questo arrivo potrebbe avvenire prima. La trattativa sembra lunga, infatti il Napoli aspetta che si concluda affinché il giocatore possa trasferirsi.

Il Napoli, però, dovrà considerare un pericolo enorme: la voglia di ritorno in Brasile di Danilo. Infatti, il calciatore non ha mai nascosto di voler tornare in patria alla fine della propria carriera. Su di lui ci sono Santos e Flamengo, con il Napoli che ora non è più sicuro di riuscire a prenderlo.

Gianluca Di Marzio parla della situazione

Parlando a Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha evidenziato la situazione. Un momento complesso per la trattativa, che vede molta incertezza all’interno di essa. Ecco cosa ha detto Di Marzio: “Danilo risolve con la Juventus: andrà via, ma non è sicuro che si trasferisca al Napoli. Ha offerte dal Brasile, più precisamente da Flamengo e Santos. Arrivato a questo punto, deve fare una scelta di vita: se resta in Europa, va al Napoli; se la famiglia vuole tornare a casa, va al Santos o al Flamengo. Il Napoli, in alternativa, tiene viva la pista Skriniar con il PSG: escluso dall’affare Kvara, può tornare d’attualità in caso di mancato arrivo di Danilo”.