Danilo tra Juventus e Napoli: un trasferimento possibile a gennaio?

Il futuro di Danilo, difensore della Juventus, sembra sempre più legato a un possibile trasferimento al Napoli. Dopo aver rifiutato un’offerta economicamente vantaggiosa dall’Al-Nassr, il giocatore sarebbe nel mirino del club partenopeo, che vorrebbe accoglierlo già nella finestra di mercato invernale.

Le condizioni del trasferimento

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il principale ostacolo è rappresentato dalla richiesta economica della Juventus. Il club bianconero non è disposto a lasciar partire Danilo senza un indennizzo, fissato intorno ai 3 milioni di euro.

Tuttavia, il Napoli non sembra intenzionato a pagare tale cifra, considerando che il difensore si svincolerà a parametro zero al termine della stagione, nel mese di giugno.

Il braccio di ferro tra le parti

La trattativa si prospetta complessa e coinvolge un confronto diretto tra le società per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Da un lato, il Napoli aspetta che la situazione si sblocchi; dall’altro, la Juventus sembra determinata a monetizzare almeno in parte il trasferimento del giocatore. Intanto, Danilo prosegue i suoi allenamenti in autonomia, mentre la Juventus lavora per rinforzare il reparto difensivo con due nuovi innesti.

Uno scenario in evoluzione

La situazione rimane in continua evoluzione e il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo per definire il futuro del difensore brasiliano. La volontà del giocatore e la capacità delle società di raggiungere un accordo saranno fattori determinanti per la conclusione di questa vicenda.