Danilo verso il Napoli: una scelta strategica per il futuro

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha rivelato gli ultimi sviluppi sul futuro di Danilo durante il programma “Calciomercato L’Originale”. Il calciatore brasiliano si prepara a lasciare Torino, dove ha recentemente festeggiato il compleanno del figlio al J/Hotel.

Gli accordi per la risoluzione del contratto sono già stati definiti dai suoi rappresentanti legali e mancano solo le firme per ufficializzare l’addio. La prossima destinazione sembra essere Napoli.

Danilo punta al Mondiale

Non sono mancate le offerte dal Brasile, con club come Santos e Flamengo pronti ad accoglierlo. Perfino il suo ex compagno Alex Sandro ha cercato di convincerlo a tornare in patria.

Tuttavia, Danilo avrebbe scelto il Napoli per un motivo ben preciso: puntare al Mondiale 2026 come capitano del Brasile. La possibilità di lavorare sotto la guida di Antonio Conte, noto per la sua attenzione alla preparazione fisica, rappresenta un elemento chiave per il giocatore, deciso a mantenersi in perfetta forma per affrontare le sfide future.

“Vuole fare il Mondiale 2026 ed essere il capitano del Brasile e la cura Conte, anche dal punto di vista fisico, può essere importante per arrivare tirato a lucido”, ha detto l’esperto di calciomercato.