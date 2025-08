“Danno neurologico”, Lorenzo caduto dagli anelli: le terribili parole dei medici alla famiglia dopo il dramma

La vita di Lorenzo Bonicelli, giovane atleta italiano di 23 anni, è stata stravolta dalla caduta dagli anelli. Dopo il gravissimo incidente durante le Universiadi, il quadro clinico si è ulteriormente chiarito anche se non in maniera definitiva: i medici hanno confermato un danno neurologico, destinato a lasciare delle conseguenze.

Secondo quanto riportato da Leggo.it, Lorenzo è ora cosciente, ma le sue condizioni restano gravi. L’impatto violento subito durante la manifestazione sportiva internazionale ha causato seri traumi cerebrali, e le speranze di un pieno recupero sono purtroppo svanite. Come spiegato dalla sua famiglia, i medici sono stati chiari: la vita di Lorenzo cambierà completamente.

Il giovane si trovava impegnato alle Universiadi, evento simbolo dello sport universitario mondiale, quando è stato vittima di un drammatico incidente la cui dinamica non è ancora stata completamente chiarita. Ricoverato d’urgenza, è stato tenuto in coma farmacologico per giorni. Ora, pur essendo uscito dallo stato di incoscienza, la diagnosi è che non ritornerà alla vita precedente.

La comunità bergamasca, dove Lorenzo è molto conosciuto, si è stretta attorno alla famiglia, mostrando un’enorme ondata di solidarietà e affetto. Sono state avviate iniziative di supporto, raccolte fondi e messaggi di vicinanza da tutta Italia, soprattutto dal mondo dello sport. In un messaggio affidato ai social, i familiari hanno ringraziato per il calore ricevuto, ma non hanno nascosto la durezza del percorso che li aspetta: «La sua vita è cambiata per sempre. Ma lui è con noi. E combatteremo insieme».