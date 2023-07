Danso ancora nel mirino del Napoli

Con la cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco ora il Napoli dovrà cercare un rinforzo per sostituirlo. Il nome di Kevin Danso è quello più frequente

Il Napoli continua a monitorare il mercato per occasioni in entrata, con Kevin Danso che sembra essere il preferito per poter sostituire l’ormai ceduto Kim Min Jae. Il sudcoreano si è trasferito ufficialmente al Bayern Monaco, come da comunicato del Napoli: “La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Kim Min-Jae al Bayern Monaco“.

Un trasferimento che ha fatto contento anche il giocatore: “Il Bayern è il sogno di ogni calciatore. Non vedo davvero l’ora di tutto ciò che mi aspetta a Monaco. Per me significa un nuovo inizio, continuerò a crescere qui. Nei colloqui con la società mi è stato subito chiaro quanto sia grande l’interesse nei miei confronti. Il mio primo obiettivo è giocare molte partite e, inoltre, voglio vincere più titoli possibili”.

Il sostituto

Secondo NicolòS chira, il sostituto potrebbe essere Kevin Danso del Lens: “Il Napoli è ancora interessato a Kevin Danso. Il club azzurro ha aperto i contatti con il Lens e il suo agente, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale”.

Un giocatore che ha ben chiare le proprie idee: “Ho un contratto con il Lens fino al 2026, il mio obiettivo è giocare regolarmente in Champions League. Ma mi sto solo concentrando sulla mia prestazione, per questo sono arrivato adesso, tra virgolette, nel mondo del calcio adesso”. Il giocatore, dunque, vuole cercare di rimanere in un club che giochi la Champions.