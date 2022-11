Dany Mota nel mirino del Napoli: si prova per la prossima estate

Dany Mota del Monza potrebbe finire per giocare nel Napoli nella prossima stagione. I partenopei cercheranno di strapparlo già da gennaio

Tra le varie rivelazioni di questo campionato di Serie A, ad oggi, c’è anche Dany Mota del Monza. Il portoghese nato in Lussemburgo piace e non poco ai partenopei, tanto che potrebbero tentare un approccio già dalla finestra invernale.

La punta ha svariate offerte, tra cui anche dall’estero. Il Napoli starebbe cercando in tutti i modi di prelevarlo dal Monza, tanto da aver pronta un’offerta sin da subito. L’impressione, però, è quella che il calciatore possa muoversi solo nella prossima estate. I rapporti sono comunque ottimi tra le parti, specialmente dopo il prestito di Andrea Petagna.

Si tenterà

Dany Mota, al momento, è una delle punte di diamante della formazione dei brianzoli. L’attaccante in stagione ha giocato 10 partite di campionato, condite da 2 gol e 2 assist. Un contributo enorme considerando la situazione di classifica del Monza, che sta cercando in tutti i modi la permanenza in Serie A. Un campionato iniziato malissimo, ma che dopo la vittoria con la Juventus sembra essere diventato ben più facile.

Il Napoli potrebbe spuntarla con un acquisizione già dal mese di gennaio, lasciando il giocatore in prestito in Brianza. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione attuale di 5 milioni di euro. Già la scorsa estate si sarebbero interessate a lui Parma e, in maniera più lieve, la Salernitana. Per lui, però, la possibilità di approdare in una big sembrerebbe essere arrivata. All’estero avrebbe offerte dal Portogallo, oltre che da alcune squadre inglesi.