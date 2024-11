“Datemi 50 milioni o non va via da Napoli”

Secondo un retroscena uscito negli ultimi giorni, Aurelio De Laurentiis chiese circa 50 milioni di euro per vendere Fabian Ruiz

Fabian Ruiz ha rischiato di lasciare Napoli molte volte prima di andare al Paris Saint Germain. Il calciatore spagnolo è stato molte volte vicino alle squadre inglesi della Premier League, ma Aurelio De Laurentiis aveva pretese fin troppo alte per la cessione, specialmente per via dell’essere in scadenza di contratto.

Aurelio De Laurentiis, infatti, ad un anno dalla fine del contratto chiedeva all’incirca 50 milioni di euro per privarsene o non lo avrebbe mandato via da Napoli. Il giocatore poi è andato al Paris Saint Germain per 23 milioni di euro, con Aurelio De Laurentiis che dovette cedere per non perdere il calciatore a zero.

Ruiz sull’addio

Il calciatore disse ciò sul suo arrivo in Francia: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta. È successo mentre ero concentrato sulla preparazione col Napoli. I miei agenti mi hanno chiamato per informarmi che il PSG era interessato, poi ho parlato con Luis Campos che mi ha spiegato il progetto. Dopo ho parlato anche con l’allenatore Galtier, che mi ha spiegato il suo modo di giocare, le idee. Quelle conversazioni sono state molto belle, mi hanno dato fiducia, quella voglia di essere qui con loro, di lavorare insieme”.