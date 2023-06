“David al Napoli? Non c’entra nulla con Osimhen”

Il Napoli sta monitorando Jonathan David del Lille, nel caso in cui dovesse andar via Victor Osimhen. Dalla Francia però avvertono: caratteristiche differenti dal nigeriano

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Radio CRC è intervenuto Sebastiano Salaroli. L’esperto di mercato e di calcio francese ha parlato della trattativa che potrebbe portare Jonathan David a vestire la maglia del Napoli.

Infatti, il canadese potrebbe diventare il primo profilo varato dal Napoli per sostituire Victor Osimhen nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta da 150 milioni che i partenopei richiedono. Difficile, ma non complicato anche se il Napoli aspetta. Nel caso, però, Salaroli ha parlato di come il Napoli dovrebbe puntare su altri giocatori, con David fin troppo differente per caratteristiche alla punta nigeriana. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Le parole di Salaroli

Poco spazio alla fantasia nelle parole dell’intermediario, che ha detto: “David? Non ha le stesse caratteristiche di Osimhen, non c’entra proprio niente. Osimhen ha una struttura diversa e sulle palle alte fa la differenza. David ha qualità diverse, è molto bravo nello stretto, è agile e veloce. Poi dipende dal modo in cui vorrà giocare Garcia. Beto è un giocatore completamente diverso da David.

Dipende dalle caratteristiche che cercherà il Napoli se dovesse andare via Osimhen. David è un giocatore molto forte che ha dimostrato di essere un attaccante polivalente. Offre tante soluzioni. Non è abituato al nostro campionato quindi dovrebbe esserci un periodo di ambientamento. Beto e Hojlund conoscono bene il nostro campionato, perciò sono più pronti”.