ADL disposto a tutto: due campioni per trattenere Conte

Il Napoli ha concluso la stagione nel miglior modo possibile, festeggando il secondo scudetto in tre anni. Ora è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il futuro di Conte è ancora incerto. Il mister infatti non ha ancora deciso se continuare o meno il suo rapporto col Napoli.

De Laurentiis vuole trattenerlo a tutti i costi. Il patron ha infatti dichiarato che gli piacerebbe vedere all’opera il tecnico ex Juve nella massima competizione europea, la Champions League. Per convincere Conte, ADL è pronto a fare “pazzie”.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ADL giocherà due carte. La prima carta per convincere il tecnico pugliese ha un nome e cognome, Kevin De Bruyne. Il belga 33enne è in uscita a costo 0 dal Manchester City e sarebbe davvero un colpaccio per gli azzurri. La seconda carta è invece Jonathan David, giovane attaccante classe 2000 del Lille, anche lui a breve disponibile a costo 0 e seguito da tantissimi club europei.

Questi due giocatori potrebbero fare la differenza sia ora per convincere Antonio Conte a restare sulla panchina azzurra, sia in futuro in campo. Dovesse poi Conte decidere di andare via, tra i possibili sostituti ci sono Max Allegri e Stefano Pioli, che lascerebbe l’Arabia per tornare in Italia. La priorità è comunque quella di convincere Conte.