David, Juventus e Napoli si sfidano per averlo

Le due potenze della Serie A sono alla ricerca di nuovi elementi per il loro centrocampo d’attacco. Per questo motivo stanno tenendo d’occhio i progressi di Jonathan David, uno dei giocatori chiave del Lille

Le voci di mercato sono all’ordine del giorno per quanto riguarda i piani sportivi delle migliori squadre del mondo per la prossima stagione. Non sorprende che il Napoli sia al centro dell’attenzione dopo il successo in Serie A, dove ha preso le redini del Milan.

Per quanto riguarda la tabella di marcia del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, sembra che si voglia puntellare la linea degli attaccanti. Per questo, secondo le informazioni riportate da CalcioMercato, si è puntato sul notevole impatto di Jonathan David (23 anni). Un attaccante che gioca nel Lille.

Arrivo in Serie A per David?

Con una valutazione di circa 40 milioni di euro, l’attaccante è sulla lista della spesa di un altro gigante italiano. Si tratta della Juventus, quindi sembra che sarà un bel duello a due per la firma di David. Un uomo che ha attirato l’attenzione del Real Madrid.

L’internazionale canadese è stato tentato anche dalla Premier League: Manchester United, Chelsea e Tottenham Hotspur. È un segreto che il Lille sia in vantaggio, ma sia i bianconeri che il Napoli sono fiduciosi di convincere il Lille per l’affare per Jonathan David. Tutto è ancora da scrivere, ma il canadese sembrerebbe intrigato dall’opportunità di trasferirsi in Italia, tanto che potrebbe presto sciogliere ogni riserva e chiedere ai francesi di essere ceduto immediatamente.