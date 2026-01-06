David Neres, arrivano segnali incoraggianti: con l’Inter potrebbe partire dalla panchina

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di David Neres. L’infortunio rimediato dall’esterno offensivo non sembra destare particolari preoccupazioni e lo stop dovrebbe limitarsi a uno stop breve, di pochi giorni. Una situazione che consente ad Antonio Conte e ai tifosi di tirare un vero sospiro di sollievo.

Il calciatore non sarà però a disposizione per la gara di oggi contro il Verona: niente da fare nemmeno per una convocazione simbolica, con Neres che non sarà presente neppure in panchina. La scelta dello staff medico è stata chiara, evitando qualsiasi rischio inutile e puntando a un recupero completo.

Lo scenario cambia in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Filtra infatti un cauto ottimismo: Neres potrebbe tornare tra i convocati e accomodarsi in panchina, pronto eventualmente a dare il suo contributo nel corso del match, se le sensazioni dei prossimi giorni saranno positive.

Conte osserva con attenzione l’evolversi della situazione, ma può guardare al futuro con maggiore serenità. L’emergenza sembra rientrata e l’assenza dell’esterno offensivo non dovrebbe protrarsi a lungo, una buona notizia in un momento cruciale della stagione.