Napoli, David Neres potrebbe partire dalla panchina anche nella partita contro il Torino

Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino in una sfida tutt’altro che semplice, con Antonio Conte che sembra intenzionato a operare alcune scelte significative nella formazione titolare. Tra queste, spicca la possibile decisione di schierare Eljif Elmas dal primo minuto al posto di David Neres, una mossa che confermerebbe la crescente fiducia del tecnico nei confronti del macedone, sempre più inserito nei meccanismi del nuovo modulo partenopeo.

Se questa scelta dovesse concretizzarsi, per Neres sarebbe l’ennesima bocciatura di una stagione che finora non decolla. L’esterno brasiliano, arrivato appena un anno fa per circa 30 milioni di euro, non è mai riuscito a conquistarsi un ruolo di primo piano.

Il sistema di gioco impostato da Conte, il 4-1-4-1, penalizza infatti le sue caratteristiche di ala pura: l’allenatore preferisce calciatori più disciplinati tatticamente e con maggiore capacità di coprire la fascia in entrambe le fasi, un compito in cui Neres fatica a esprimersi. Intanto, Matteo Politano continua a essere la prima scelta sulla corsia destra, mentre Elmas – grazie alla sua duttilità e alla sua generosità – ha saputo ritagliarsi spazi importanti.

Per Neres, invece, il rischio è quello di scivolare definitivamente indietro nelle gerarchie: un destino amaro per un talento pagato a caro prezzo, che non è ancora riuscito a lasciare il segno in maglia azzurra. La sfida contro il Torino potrebbe così rappresentare un nuovo segnale chiaro da parte di Conte sulle sue reali intenzioni riguardo al futuro del brasiliano.