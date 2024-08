David Neres vicino al Napoli: trattative in corso con l’agente in Italia

Il Napoli è in fermento per l’imminente possibile arrivo di David Neres. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha riportato su X che l’agente dell’esterno del Benfica si trova attualmente in Italia per negoziare un accordo con il club azzurro.

“L’agente di David Neres è in Italia per trattare con il Napoli e cercare di avanzare sia sul versante club che su quello del giocatore. Trattativa in corso, con Neres entusiasta del trasferimento, in attesa dell’offerta ufficiale al Benfica” ha scritto Romano.

Le trattative sono in pieno svolgimento, e Neres sembra essere molto favorevole a questa nuova avventura. Il club partenopeo sta lavorando per formulare un’offerta ufficiale al Benfica, che potrebbe concretizzare l’arrivo del talentuoso esterno brasiliano.

Caratteristiche tecniche

David Neres, esterno offensivo del Benfica, è noto per le sue qualità tecniche che lo rendono un giocatore estremamente versatile e dinamico sul campo. Neres è particolarmente apprezzato per la sua capacità di dribbling. Con un controllo di palla eccezionale e una rapidità nei movimenti, riesce spesso a superare gli avversari in situazioni di uno contro uno. La sua velocità lo rende pericoloso sia in contropiede che nelle azioni costruite dalla fascia.

Dotato di un buon tiro, è in grado di concludere efficacemente le azioni offensive. La sua precisione nei tiri dalla distanza e la capacità di trovare spazi per il tiro lo rendono una minaccia costante per i portieri avversari.