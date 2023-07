David, si scalda la pista per i bianconeri

Alla ricerca di un nuovo giocatore da aggiungere alla propria linea di attaccanti, il Torino ha riattivato l’interesse per Jonathan David. Il suo prezzo è di 40 milioni di euro, ma è un pilastro del progetto del Lille

La Juventus può fare il colpaccio nella parte decisiva della finestra di trasferimenti estiva del 2023. Dopo una stagione segnata dai drammi extrasportivi, la big della Serie A è rimasto fuori dall’ambita Champions League. Tuttavia, vuole affrontare il mercato e ha una strategia in questo periodo estivo.

Secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, i bianconeri sono ancora alla ricerca del prossimo portabandiera del loro centrocampo d’attacco. Nel mirino c’è Jonathan David (23), che da qualche tempo a questa parte sta offrendo prestazioni superlative con i colori del Lille.

Possibile trattativa

Con una valutazione che raggiunge la non trascurabile cifra di 40 milioni di euro, rappresenta un investimento da tenere in considerazione per le delicate casse della Juve. I piemontesi stanno vagliando diverse alternative per l’attacco, con l’attaccante gallico che rappresenta un’opzione più che interessante nel medio-lungo termine.

Dopo aver brillato in Ligue 1, l’internazionale canadese è una prospettiva anche per Napoli, Manchester United, Chelsea e Tottenham Hotspur. Dopo essere diventato la stella (per meriti propri) del Lille, Jonathan David torna in azione come una pista molto interessante per rilanciare la Vecchia Signora. Il giocatore potrebbe arrivare grazie ai buoni rapporti con i francesi, che sono diventati più stretti dopo la trattativa andata a buon fine per Timothy Weah. Ora la Juventus punta all’attaccante, che potrebbe arrivare se uscisse Vlahovic.