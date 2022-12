Il figlio di Paolo, Davide Bonolis, sembrerebbe essersi fidanzato. Il giocatore della Triestina ha postato una foto con la sua dolce metà

Pochi mesi sono passati da quando il giovane Davide Bonolis si è trasferito a Trieste per inseguire il sogno di diventare un calciatore e sembra essersi già ambientato. Il figlio del noto conduttore televisivo si sarebbe fidanzato.

A confermarlo un post sui suoi social, in cui è ritratto insieme a quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. Una didascalia, quel “Sei tutto” che sembra dare più prove alla vociferata nuova relazione del calciatore della Triestina.

Nessun commento dalla mamma

Nessun commento da parte di Sonia Bruganelli, che solitamente è abbastanza attiva sui social. La relazione del suo figlio minore non ha ricevuto, per ora, commenti suoi social con zero feedback da parte della moglie di Paolo Bonolis.

Intanto, c’era in estate chi parlava di un presunto tradimento da parte di Davide. In questo caso si parlava di calcio, con la Gazzetta dello sport che disse: “La passione di Paolo Bonolis per l’Inter è cosa nota, notissima. Così come quella per il padel. C’è un Bonolis, però, che ha “tradito” i colori nerazzurri: Davide, il figlio diciottenne del conduttore, ha infatti appena firmato un contratto triennale con la Triestina. Può giocare mezza punta o esterno, ha compiuto 18 anni lo scorso giugno ed è il quarto figlio di Bonolis, il secondo avuto dalla moglie Sonia Bruganelli: prima di lui sono nati Stefano e Martina (che vivono negli States), Silvia, che vive a Roma, e Adele, la piccola di casa, l’unica nata dopo di lui“.