Davide Calabria salterà la partita con il Napoli, sarà in dubbio per l’Inter

Davide Calabria è stato intervistato da Sky Sport in occasione della sfida di Eurolega tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, tenutasi alla Segafredo Arena. Il terzino destro del Bologna ha approfittato dell’evento sportivo per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni fisiche, dopo il recente infortunio che lo ha costretto a fermarsi. Calabria ha spiegato che si tratta di una distorsione alla caviglia, causata da un intervento involontario ma comunque piuttosto doloroso, che ha coinvolto anche i legamenti. Il difensore ha dichiarato che dovrà restare ai box per almeno tre settimane, saltando sicuramente le sfide contro Napoli e Atalanta.

Sebbene non sia ancora possibile fare previsioni precise sul suo rientro, Calabria non ha escluso la possibilità di tornare a disposizione per l’importante match contro l’Inter e per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. Tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi, lasciando intendere che si valuterà la situazione giorno dopo giorno. L’infortunio è un duro colpo per il Bologna, che sta vivendo una delle sue stagioni migliori e ha bisogno di tutti i suoi uomini per affrontare le prossime sfide decisive.

Riguardo alla stagione in corso, Calabria ha espresso grande soddisfazione per quanto fatto finora dalla sua squadra. Il Bologna si trova infatti ad affrontare un calendario molto impegnativo, sfidando tutte le formazioni di vertice. Nonostante le difficoltà, la squadra emiliana sta ottenendo ottimi risultati, dimostrando solidità e ambizione. Secondo il difensore, l’obiettivo è continuare a raccogliere punti preziosi senza perdere la concentrazione, pur lasciando la corsa scudetto ad altre formazioni più attrezzate.

Il calendario propone ora due sfide affascinanti contro Napoli e Inter, entrambe protagoniste nella lotta per il titolo. Calabria ha sottolineato quanto questi match siano stimolanti per una squadra come il Bologna, che vuole misurarsi con le migliori del campionato per concludere la stagione nel miglior modo possibile. La determinazione del gruppo è alta, e l’assenza temporanea di un titolare come lui sarà sicuramente compensata dalla forza collettiva della squadra.

Infine, l’ex capitano del Milan ha speso qualche parola anche sul derby di Coppa Italia tra i rossoneri e l’Inter, previsto per il ritorno della semifinale. Calabria ha definito la partita “bloccata”, com’è normale in un confronto così sentito, ma si aspetta un grande spettacolo nella gara di ritorno. Ha voluto augurare il meglio ai suoi ex compagni, mantenendo un tono sportivo e rispettoso. Un segno di maturità e attaccamento a un passato che, evidentemente, ancora porta nel cuore.