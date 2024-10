Davide Donadei, pesante accusa: “Dentro al GF grazie a dei servizietti”

Tra i protagonisti della settima edizione del GF Vip c’è stato Davide Donadei, attualmente concorrente dell’esperimento The Social Home. All’epoca Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici, aveva mosso una pesante accusa nei confronti dell’ex tronista.

“Dentro al GF grazie a dei servizietti” – Entrambi i ragazzi sono attualmente concorrenti di The Social Home, un nuovo reality web. Qualche anno fa, tra i due c’è stato un breve flirt, come raccontato dall’ex allieva di Amici:

“Ho conosciuto Davide in discoteca e c’è stato un bacio, mi aveva detto che non era fidanzato, ma poi ho notato una rosa sul tavolo. E così ho scritto alla sua ragazza dicendole tutto quello che era successo”.

Dal canto suo, l’ex tronista ha smentito una parte della versione di Arianna: “L’ha detto alla mia ragazza per emergere, l’ha fatta in maniera sporca. Io mi ero appena lasciato dalla mia ragazza e la sera stessa vado in discoteca dove incontro Arianna. Lei in cerca di hype mi si avvicina e mi fa ‘tu hai fatto Uomini e Donne’, così abbiamo un po’ parlato. Lei poggiava la gamba sulla mia, cercava il contatto.. E così l’ho invitata a casa mia. A casa avevo ancora le cose delle mie ex. Fra me e Arianna c’è stato solo un bacio per mio volere. Lei cercava hype, si è fatta 30/40 mila followers con questa storia“.

Quando poi Davide ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata di Italia, Arianna ha così rivelato del loro flirt. Per l’ex volto di Uomini e Donna, la ragazza l’ha fatto per tornare al centro dell’attenzione. Riguardo a quanto accaduto, la Gianfelici ha ammesso:

“Mi rendo conto di aver detto una frase molto forte. Ho detto che ha fatto i servizietti in giro per fare il Grande Fratello. Davide però pochi giorni prima della sua entrata era stato visto a cena con una persona. Era stata un po’ una cena per una raccomandazione“.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha così replicato: “Anche se fosse vero a te cosa cambia? 100 mila views per una settimana? Se tu tiri fuori una cosa del genere è perché vuoi fare dei blocchi in puntata. Avrebbe avuto senso se ti avessero promesso dei blocchi in puntata in prima serata su Canale 5. Quando un bel ragazzo entra a fare il Grande Fratello la prima cosa che dicono è questa. Lo dicono di tutti. Non c’è stata nessuna cena. C’è stato un incontro davanti a tutti gli autori con una chiacchierata simbolica. Non sono il primo né sarò l’ultimo ad essere accusato di essere entrato al Grande Fratello per aver fatto dei servizietti”.