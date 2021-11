Davide Silvestri e Kekko Silvestre cugini, i retroscena sul cognome diverso: “Ci fu errore all’anagrafe”

Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini è sicuramente, al momento, uno dei programmi tv più seguiti. Ed ognuno dei suoi protagonisti rende, giorno dopo giorno, il pubblico sempre più affezionato.

Tra i concorrenti c’è anche Davide Silvestri, 40 anni, noto per il suo ruolo nella soap Vivere di Canale 5 e per la partecipazione alla prima storica edizione dell’Isola dei Famosi. Da qualche anno, però, si è dedicato alla produzione di birra.

In un’intervista al settimanale Nuovo, l’ex attore ha dichiarato di essere anche impegnato in un progetto con suo cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà. Ma perché non hanno lo stesso cognome? Lo riporta Fanpage:

“Davide Silvestri e Kekko Silvestre, leader della band dei Modà, sono cugini di primo grado. Il loro cognome, però, è diverso per colpa di un errore, come ha spiegato lo stesso Silvestri. ‘C’è stato un errore all’anagrafe e così mio padre e altri otto fratelli hanno come finale la “i”, mentre il padre di Kekko con un altro mio zio hanno la “e”. Ma poco cambia, perché io e Kekko siamo legatissimi’.

I due, infatti, hanno un rapporto molto stretto, tanto che Kekko nella sua autobiografia ha rivelato di aver scritto la canzone Volevo Dirti proprio per il cugino”.