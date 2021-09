Dayane Mello a La Fazenda bacia la sosia di Rosalinda Cannavò

In questi ultimi anni l’ex gieffina Dayane Mello ha partecipato alla maggior parte dei reality show in onda sulle reti Mediaset e Rai nel nostro Paese. Tra i tanti programmi citiamo: Ballando con le Stelle, Monte Bianco, Pechino Express, L’Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip 5.

Dopo la recente esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, precisamente al Grande Fratello, la modella è tornata in Brasile per far parte al cast della nuova edizione de La Fazenda, ossia l’edizione spagnola della nostra Fattoria. Anche in quest’occasione ha avuto modo di far parlare di sé, scopriamo cos’è accaduto.

DAYANE MELLO DA UN BACIO A STAMPO A ALINE MINERO – La storia di Dayane Mello è stata resa nota al pubblico italiano durante la messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello Vip e moltissimi suoi seguaci hanno tifato per l’amicizia speciale che era nata fra lei e la 28enne messinese Rosalinda Cannavò. Sui social era persino nato l’hashtag #Rosmello.

A distanza di qualche mese la ragazza ha deciso di partecipare a questa nuova edizione de La Fazenda. All’interno del reality troviamo anche l’attrice Aline Mineiro, nonché sosia della fidanzata di Andrea Zenga. La Mello fin da subito ha trovato una grande affinità con la compagna d’avventura ed anche in questo format e nuovo programma, proprio come al Gf Vip, la modella ha dato dei baci a stampo alla sua nuova amica.

DAYANE MELLO E I RAPPORTI CON ROSALINDA CANNAVò – “Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo. La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno”.

”E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Oggi mi rendo conto di essere stata una grande protagonista di questo programma. Io e Rosalinda eravamo verità piena! Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica. Sa che ancora non ci siamo riviste? Quando succederà, sarà una cosa che avremo deciso insieme. Non dobbiamo forzare un incontro che sarà emozionante”, ha detto la modella circa il suo rapporto con Rosalinda Cannavò.