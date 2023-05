Dayane Mello, il duro sfogo sui social: “È una mancanza di rispetto”

Nei giorni scorsi a sbottare sui social è stata Dayane Mello, protagonista di una delle precedenti edizioni del GF Vip. La modella brasiliana si è scagliata duramente contro coloro che non rispettano la sua privacy, arrivando addirittura a contattare diverse persone viste al suo fianco.

“È una mancanza di rispetto” – Come accaduto con altri volti noti dello spettacolo, anche la Mello sta pian piano condividendo sempre meno della sua vita privata. Questo, come spiegato da lei stessa, è dovuto all’invadenza di una parte dei suoi fan. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la donna è sbottata attraverso le sue IG Stories:

“Oggi voglio chiedervi una roba. Principalmente a tutti i miei follower, questo messaggio è proprio per voi. Purtroppo ho ricevuto tantissimi messaggi, messaggi di persone che mi stanno accanto, che sono miei amici, che ho conosciuto su Instagram, i miei affetti. Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone “ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te”. Ma questo mi fa così inca**are! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “Questa cosa mi fa tanta tristezza. È invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Avete capito? È da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dai social. È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa roba”.

Durante il suo sfogo, Dayane Mello ha rivelato di aver ricevuto anche dei messaggi offensivi:

“Oppure mandare messaggi e dire ‘che brutto che sei’ ‘ma perché stai con lei che fai schifo’. Ragazzi ma un po’ di rispetto! Fatevi un po’ i c***i vostri. Un po’ la vostra vita e imparate a rispettare le mie scelte. Con tutto l’amore che ho per voi, davvero, con tutto il rispetto non dovete sentirvi in diritto di dire chi posso portare o togliere dalla mia vita.

È da un po’ che ho dentro queste cose e mi sto anche stancando perché non posso mai postare niente con nessuno. State lì dietro alle persone a fare hater, a spu**anare, a trattare male. È tutto sbagliato. Se fate così non saprete mai niente di me. Io devo preservare la mia vita, la mia famiglia, i miei affetti, le persone che amo e le persone che voglio nella mia vita”.