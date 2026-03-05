Dayane Mello, è incinta: svelata l’identità del padre

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Dayane Mello. Il motivo? Stando a quanto trapelato, la modella brasiliana sarebbe incinta.

I suoi fan hanno notato recentemente un pancino che non lascerebbe alcun dubbio. La vera svolta, in realtà, si è avuta con l’intervento di Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen di una chat. Ecco, le parole dell’utente anonimo:” Confermo, Dayane è in dolce attesa”.

Per ora, non si tratta che di una voce. La trentasettenne non è intervenuta sulla questione. Non ha, infatti, né confermato né smentito la voce. La domanda che, a dir il vero, attanaglia la mente di molti è: “Chi è il padre?”. La modella sarebbe fidanzata con Vincenzo Dolce, pallanuotista della nazionale italiana. La coppia non ha mai ufficializzato la notizia, tuttavia, sembrerebbe certo che la giovane brasiliana ed il trentunenne siano immersi in una favola d’amore, lontani dagli occhi indiscreti del mondo dello spettacolo.

Sono anni, ormai, che la Mello è al centro del gossip. Dall’2008 al 2012, la modella è stata fidanzata con Nicolas Massù. Dopo la fine della loro storia, a far breccia nel suo cuore è stato Stefano Sala. I due, nell’2014, sono diventati genitori della bellissima Sofia. La loro relazione nell’2017 è terminata.

Di lì a poco, Dayane partecipò all’ “Isola dei famosi”. Durante il suo percorso, tra lei e Stefano Bettarini si creò una bella intesa. Secondo molte riviste rosa, tra i due ci sarebbe stato un breve ma passionale flirt. Tornata alla vita normale, la trentasettenne per due anni è stata con Carlo Gussalli Barretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis ed attuale compagno di Melissa Satta. Un episodio che ancora oggi molti ricordano risale all’2021. In quell’anno, la brasiliana accettò di diventare una concorrente del “Grande Fratello Vip”. Proprio qui, rivelò di essersi frequentata con Mario Balotelli.