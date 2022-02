Dayane Mello, rivelazioni su Alex e Delia: “Tutto questo è ridicolo”

A commentare le ultime dinamiche che si sono create in questa sesta edizione del GF Vip è Dayane Mello, un volto noto nel programma. La modella ha infatti preso parte alla scorsa edizione del reality, arrivando in finale.

Migliore amica di Soleil Sorge, come dimostrato anche dal suo ritorno nella casa per parlarle, la Mello è tornata a commentare il programma. In particolare l’ex gieffina ha parlato di Alex Belli e Delia Duran, rivelando alcuni loro retroscena.

“Tutto questo è ridicolo” – Ospite al GF Vip Party, Dayane si è scagliata duramente contro Alex e Delia. La donna li ha infatti accusati di star recitando, prendendo in giro la Sorge, totalmente ignara di tutto. Come riportato da Biccy.it, Dayane Mello ha affermato:

“Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa”.

Continuando la donna ha poi aggiunto: “A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo”.

Riguardo la chiacchieratissima coppia, Dayane li ha accusati di averla copiata. Stando all’intervendo dell’ex gieffina, lei sarebbe stata la prima a portare il tema dell’amore libero al GF Vip:

“Stanno invischiando Soleil in questa storia che non esiste. Loro hanno messo questa povera donna in un trio solo perché Dayane Mello un anno fa ha lanciato in tv l’amore libero. Adesso tutti con questa teoria dell’amore libero, tutti mi vogliono copiare, mi vogliono imitare. […] Alex potrà anche piacere alle donne, ma io non ci cascherei mai. Non è proprio il mio genere. Magari diciamo, come si dice una ‘escobata’ e basta potrebbe starci, ma niente più di quello”.