Dayane Mello, una furia contro Giulia Salemi: “Sono schifata”

Pare proprio che Dayane Mello e Giulia Salemi non siano più amiche, almeno stando alle ultime dichiarazioni di fuoco della modella brasiliana. Cosa è successo nello specifico? Lo ha raccontato l’ex gieffina in una diretta social.

Furia contro Giulia Salemi

In una diretta, Dayane si è scagliata contro una tipologia di persone. La modella non ha fatto nomi, ma in tanti hanno subito pensato alla Salemi, la quale pare non l’abbia salutata durante la Milano Fashion Week. Per questo motivo, Dayane ha tuonato sui social: “Io do una chances, cerco sempre di riprendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone. E poi? Li trovi nella festa, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo“.

A ricostruire la vicenda ci ha pensato il noto portale Biccy.it: in sostanza, Giulia si sarebbe rifiutata di salutare Dayane durante la MFW, anzi, avrebbe fatto finta di non vederla per poi scappare. Un gesto che, a quanto pare, non è andato giù alla modella brasiliana. Pare, inoltre, che la Mello abbia rimosso il follow su Instagram a Giulia.

Nuova fiamma per Dayane?

Dayane Mello è stata recentemente al centro di pettegolezzi. Una storia Instagram della modella brasiliana, successivamente eliminata, aveva fatto supporre che avesse trovato l’amore di nuovo. Un individuo misterioso era comparso nelle foto condivise da Dayane, e i fan più attenti, notando un dettaglio comune tra i gioielli indossati da entrambi, erano riusciti a individuare chi potrebbe essere la nuova fiamma della modella.

Il presunto nuovo partner di Dayane Mello sembra essere Alessandro Riboni, un noto imprenditore di Milano. Le informazioni su di lui sono limitate, poiché egli proviene da un mondo lontano dallo spettacolo. Tuttavia, la modella non ha né confermato né smentito le voci. È possibile che in un prossimo futuro possa uscire allo scoperto e rivelare la verità.