Quali sono i prodotti e i brand americani che ci costeranno sempre di più a causa dei dazi di Trump

L’obiettivo dell’Unione Europea, ad oggi, è quello di negoziare con Donald Trump in merito alla questione dazi. Tuttavia, l’UE non può non adottare delle azioni di risposta. Entro, infatti, Venerdì 18 Luglio, arriverà la lista dei prodotti americani dal valore di 72 miliardi, creata per controbilanciare quanto deciso a Washington.

In realtà, un primo elenco è già stato approvato ad Aprile. La discussione, tuttavia, è stata sospesa, fino ad Agosto. Gli aumenti previsti dagli Stati membri dell’UE colpiranno anche il mercato interno all’organizzazione sovranazionale. Gli effetti, tuttavia, non saranno immediati.

I beni che saranno coinvolti nel fenomeno del rincaro dei costi variano ed includono prodotti di diversi settori: cerotti, profumi, lampade, nicotina, abbigliamento e alimenti.

La situazione, dunque, sarà la seguente. Da un lato, gli indumenti americani come quelli marchiati Levi’s, The North Face, Nike o New Balance aumenteranno per gli Europei. Dall’altro lato, invece, nei supermercati ci sarà una riduzione del prezzo dei succhi di frutta, cereali, riso e dolci come quelli di M&M’s.

L’UE nella sua lista sta valutando di aggiungere altri prodotti, tra cui quelli alcolici, come le birre o il whisky. Non bisogna trascurare gli effetti su un altro settore, fino ad ora, non ancora citato; quello degli smartphone e dalla tecnologia. L’elenco potrebbe includere anche famarci e medicine.